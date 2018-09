U kunt rustig uw gang gaan, als ze u vragen de leiding te nemen. In dat geval is er niets aan de hand. Sterker nog, leef u uit en geniet van het moment en schrijf vooral geschiedenis. Besluit u op eigen initiatief de leiding te nemen, en dat zo toch zomaar kunnen bij een beetje Ram, dan is de kans aanwezig dat u in de problemen komt. Dan krijgt u van die heftige discussies waarvan u op voorhand eigenlijk al weet dat u geen schijn van kans maakt, omdat u ook wel weet dat uw argumenten niet deugen. U wordt daar dan bijzonder vrolijk van, maar dan bent u de enige met zo’n geweldig humeur.

Algemeen: U kunt een hele hoop voor elkaar krijgen, en dat zonder enige noemenswaardige inspanning. En wat nog leuker is, iedereen om u heen is blij met al uw werkjes. Geen tegenwerking te bespeuren en zo zien we dat graag.