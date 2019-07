Veertien jaar voor Gianni L. na doodsteken Oscar Donk

Op 10 juni 2017 was Oscar Donk samen met zijn vriendin en zakenpartner op een afterparty na een avondje in de stad. „Wat als een gezellige stapavond begon, liep uit op een vreselijk drama”, liet de voorzitter van het hof de avond in een woning in Zuidoost nogmaals passeren.

De zakenpartner van Donk reed in een Range Rover en op zeker moment was op het late huisfeestje de sleutel kwijt. Dat maakte hem razend en de ruzie richtte zich vooral op Gianni L. Deze pakte een mes uit de keuken en stak de zakenpartner, afgezonderd in de kinderkamer, neer. Oscar Donk, die zijn vriend kwam helpen, kreeg ook steken.

De hulpdiensten die afkwamen op het incident vonden de zakenpartner en konden die redden. Donk was in de portiek naar boven gestrompeld en viel daar neer. In de commotie had niemand hem meer gezien. De voorzitter van het hof: „Oscar Donk stierf een eenzame dood. Het recht op leven werd hem ontnomen. Het leven van zijn ouders, broertje, vriendin en overige vrienden is volledig op de kop gezet.”

Noodweer

Gianni L. beriep zich, net als in eerste aanleg, op noodweer. De zakenpartner had zo geschreeuwd dat hij een pistool zou gaan halen, dat L. dacht dat hij doodgeschoten zou worden. Maar daar ging het hof niet in mee. „Alle getuigen en u zelf ook vertellen dat hij riep dat hij een pistool ging halen. Niemand had het idee dat er ook daadwerkelijk een pistool was.”

Door het meewerken aan het psychiatrisch en psychologisch onderzoek is vastgesteld dat Gianni L. weliswaar een persoonlijkheidsstoornis heeft – anti-sociaal van aard met narcistische trekken – maar dat hij wel toerekeningsvatbaar wordt geacht. De voorzitter van het hof Hof verenigde zich met die conclusie. „Wij nemen dat over. Er zijn onvoldoende redenen voor dwangverpleging.” Dat maakte dat de straf omhoog schoot naar 14 jaar, mede door het strafblad van L., waar ook al meerdere geweldsdelicten op staan. Het OM eiste eerder ook al 14 jaar celstraf.

