Voetbalfeest diep in nacht op KNVB-campus voor fans van Oranje Leeuwinnen: ’Echt genieten!’

ZEIST - In de lange historie van het KNVB-sportcentrum in Zeist stonden niet eerder midden in de nacht honderden in oranje geklede vrouwen samen met wat ’verdwaalde’ mannen te swingen op festivalmuziek van bekende dj’s als La Fuente. En oh ja, om drie uur was er ook nog WK-wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen.

Ⓒ Michel van Bergen