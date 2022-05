Doek valt voor Parijse topless showgirls in Lido: ’Er gaat een traditie verloren’

Premium Binnenland

Daklozen krijgen energietoeslag van 800 euro: ’Staan te trappelen om drank te halen’

„Het is één groot feest. Ze staan te trappelen om bier bij de Jumbo te halen of om naar de drugsdealer te gaan”, aldus Jolanda Eilander over ’haar’ daklozen. Die hebben opeens geld. Eilander is de eigenaar van het sociaal pension De Opvang in Alkmaar.