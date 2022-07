LIVE | Alle verdachten protest Stroe en Kootwijkerbroek melden zich

Ruim 30.000 boeren en sympathisanten protesteerden op een weiland in Stroe (Gemeente Barneveld) tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ⓒ ANP

Door het land zijn verschillende boerenacties aan de gang. Ondermeer in Groningen, Drenthe en Zeeland zijn demonstranten actief. Niet altijd zonder gevolgen, want in Holten werden de boeren zelf geblokkeerd door boze truckers. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.