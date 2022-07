LIVE | Boeren zochten burgemeester Nijkerk thuis op: ’intimideren en dreigen niet juiste methodes’

Eerder deze week vonden boerenacties plaats bij het distributiecentrum van Boni, Nijkerk. Ⓒ ANP/HH

Door het land zijn verschillende boerenacties aan de gang. Ondermeer in Groningen, Drenthe en Zeeland zijn demonstranten actief. Niet altijd zonder gevolgen, want in Holten werden de boeren zelf geblokkeerd door boze truckers. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.