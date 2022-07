LIVE | Opnieuw boerenblokkade van distributiecentrum Jumbo in Woerden

Video

Na tranen op televisie: ‘Vrouw Danny de Munk huilend in bed’

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week met exclusieve details over het huwelijk van Guus en Manon Meeuwis. Verder: is de relatie van Sonja Bakker en haar Barry na een flinke ruzie op Ibiza nog te redden e...