Mengde minister Verhagen zich in boete Gasterra? ’Goed gesprek’ valt verkeerd

Donderdag werd Verhagen tijdens een urenlang verhoor geconfronteerd met nota’s waaruit volgens de enquêtecommissie blijkt dat hij sprak met Pieter Kalbfleisch, de toenmalig voorzitter van de raad van bestuur van de NMa. De enquêtecommissie parafraseerde uit de nota, waaruit zou blijken dat de mega-boete van 400 miljoen euro aan Gasterra ter discussie werd gesteld door Verhagen. De commissie plaatste grote vraagtekens bij de wenselijkheid van een gesprek tussen een minister – die formeel de baas is over de NMa – en de baas van de toezichthouder. Helemaal omdat de Staat ook nog een financieel belang heeft in het beboete Gasterra.

Verhagen kon zich naar eigen zeggen ’niets herinneren’ van het gesprek. Hij wilde overleg met zijn raadsman, maar hield ook daarna vol dat zijn geheugen hem in de steek liet. Wel gaf hij aan dat hij zich kan voorstellen dat een minister ’argumenten kan aandragen’ bij een onafhankelijk toezichthouder over belangrijke kwesties.

Belletje rinkelen

Dat in een andere ambtelijke nota – afkomstig van het ministerie van Financiën – ook gerept wordt over een gesprek tussen Verhagen en Kalbfleisch, deed bij Verhagen ook geen belletje rinkelen. In dat stuk zou volgens de enquêtecommissie staan dat Verhagen een ’goed gesprek’ heeft gehad, maar dat het ’gevoelig is’ en ’niet naar buiten mag komen’ vanwege de onafhankelijkheid van de NMa. Bij een van de gesprekken met Kalbfleisch zou volgens de enquêtecommissie ook huidig staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) in zijn toenmalige rol als directeur-generaal zijn aangeschoven. Die wordt later nog onder ede gehoord.

Verhagen – die van 2010 tot 2012 verantwoordelijk was voor het gaswinningsdossier – zegt het verder „onbegrijpelijk” en „echt slecht” van zichzelf te vinden dat hij niet naar het aardbevingsgebied in Groningen is gegaan na de beving bij Huizinge in 2012. Hij legde in de maand van de beving nog wel twee andere bezoeken af in Groningen, maar sloeg het getroffen gebied over. „Dat neem ik mezelf ook kwalijk.” Volgens de oud-bewindsman was er te weinig besef in Den Haag wat voor gevolgen de aardbeving had.

Donderdagochtend werd ook oud-topambtenaar Jos de Groot aan de tand gevoeld over zijn rol in het dossier. Hij zei dat het kabinet in 2014 besloot tot een hogere toegestane gaswinning dan geadviseerd door de toezichthouder, omdat het kabinet de aardgasbaten uit de gaswinning nodig zei te hebben om de schatkist te spekken.

Crisis

Nederland kampte toen met een economische crisis. Toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp besprak de winning dat jaar met Jeroen Dijsselbloem, toen minister van Financiën. „Daar is besloten om het toch iets op te hogen om budgettaire redenen”, zegt De Groot, toentertijd directeur energiemarkt op het ministerie van Economische Zaken.