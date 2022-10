Verkrachting tijdens seksdate: 1,5 jaar cel voor Jacintha M.

Ook moet zij het slachtoffer, samen met haar medepleger, een schadevergoeding van 20.000 euro betalen. De rechtbank vindt dat beide verdachten er niet van uit hadden mogen gaan dat het slachtoffer instemde met de zeer gewelddadige handelingen.

M.’s vriend Erno B. uit Alkmaar is voor deze en nog twee andere verkrachtingen vorig jaar veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf. In 2016 werd B. al veroordeeld tot twee jaar cel voor verkrachtingen tijdens seksdates. Jacintha M. en haar partner hadden in 2016 een sm-seksafspraak met het slachtoffer in een hotel bij Schiphol.

Grenzen overschreden

Onderdeel van de afspraak van het duo met de sekswerkster was dat er enige mate van geweld gebruikt zou worden. Hoe de grenzen zouden worden aangegeven, hadden ze niet besproken. Voordat ze het hotel in zouden gaan, hadden M. en het slachtoffer met elkaar gesproken op een bankje voor het hotel. Bij de gewelddadige seksorgie in 2016 in een hotel op Schiphol zijn, volgens het Openbaar Ministerie, de grenzen van het slachtoffer ver overschreden en is haar lichamelijke integriteit verregaand aangetast. De rechtbank gaat daar in het vonnis in mee.

Het slachtoffer verklaarde dat ze vlak na aankomst in de hotelkamer al klappen kreeg, dat ze niet meer wilde en ook wilde vertrekken. De vriend van M. heeft haar toen bij haar keel gegrepen en haar op het bed gegooid. Daarna verrichtte het stel allerlei gewelddadige handelingen bij de vrouw. Beide daders sloegen haar onder meer met bamboestokken. Jacintha M. bracht bij het slachtoffer anaal een waterslang in.

Drugs

Volgens de sekswerkster kreeg ze grote hoeveelheden drugs toegediend (MDMA, cocaïne en speed), tot ze bewusteloos raakte. Vooraf had ze via appjes aan B. aangegeven dat ze geen anale seks en drugs wilde.

Jacintha M. hield eerder tijdens de behandeling van de rechtszaak vol dat alles met wederzijdse toestemming is gebeurd en dat het stel gestopt is toen het slachtoffer ’uitging door drugs’. Omdat het slachtoffer niet meer in staat was de afgesproken uren te werken, kreeg ze slechts de helft van de afgesproken 800 euro betaald.

De rechtbank heeft bij de strafmaat rekening gehouden met de nog jonge leeftijd van M. tijdens het delict. Omdat het lang heeft geduurd voordat haar zaak op zitting werd behandeld, is de straf verminderd van 24 naar 18 maanden cel.