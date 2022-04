Floriade gaat op jacht naar miljoenen én naar bezoekers

„We spelen als organisatie quitte met 2,8 miljoen bezoekers. Maar we verwachten er twee miljoen”, zegt Bakker, vorig jaar aangetrokken om de opbouw van de wereldtuinbouwtentoonstelling vlot te trekken, nadat de organisatie dreigde te verzanden in geld- en bestuurlijke problemen. De totale kosten bedragen inmiddels 125 miljoen euro.

De Floriade zet in op thema’s als verduurzaming en vergroening van steden in plaats van de traditionele ’bloemkolen’. „Van oudsher is de Floriade in beeld bij een veertigpluspubliek. Maar jongeren zijn zich tegenwoordig zeer bewust van de toekomst van de planeet. Ik zou zeggen: voel je niet geremd en kom hiernaartoe”, zegt Bakker.

Sponsoren

Maar ondanks het mooie plaatje in Almere rond het Weerwater wordt er nog naar 20 miljoen euro gezocht. Een paar weken geleden werd bekend dat het de Floriade niet is gelukt om extra sponsoren voor 10 miljoen euro binnen te halen in het afgelopen halfjaar. Door de coronacrisis haakten veel sponsoren af.

Dat betekent dat de gemeente Almere weer moet bijspringen. De gemeente heeft tot nu toe 34 miljoen euro in het project gestoken, wat tot veel debat in de gemeenteraad heeft geleid.

’Mijlpaal’

Voormalig wethouder Tjeerd Herrema is een criticaster van het evenement en is aanwezig bij de opening. Hoewel daar ook een aantal voormalige bestuurders bij is onder wier leiding het project qua kosten uit de hand is gelopen, is hij toch ’positief’. „Dit is toch een mijlpaal voor Almere”, zegt hij.

Ⓒ ANP/HH

Herrema zegt dat een evenement als de Floriade niet meer in de huidige opzet kan. „Er was gerekend op buitenlandse bezoekers, die voor een deel niet kunnen komen. Dat betekent minder inkomsten voor hotels en restaurants. De Floriade moet verder concurreren met ander evenementen of pretparken in Nederland. Het is niet goedkoop, en bij de Efteling weet je wat je krijgt. Dat weet je bij de Floriade nog niet. Dit gaat Almere nog meer geld kosten”, zegt Herrema.

Hij muntte al eerder het idee om de wereldtuinbouwtentoonstelling op te zetten als het Eurovisie Songfestival, waarbij de stad gastheer is. Dat scheelt enorm in de financiële risico’s. Een entreekaartje kost 25 euro.

Woonwijk

Gedeputeerde Jop Fackeldey van de provincie Flevoland is blij met een ’nieuw’ toeristisch uitje in de provincie, die normaliter minder met toerisme wordt geassocieerd. „Het weer moet wel mooi blijven” , zegt hij over de attractie van de Floriade.

Als het evenement is afgelopen blijft er een woonwijk achter. De kosten liepen voor corona uit de hand vanwege torenhoge ambities, waardoor de aanbesteding van de Floriade een rommeltje werd. Er waren te weinig ontwikkelaars die interesse toonden, vanwege de grote financiële risico’s.

De Nederlandse land- en tuinbouw toont zich op de tentoonstelling van de opvoedende kant. Martin Foppen wijst op zijn paviljoen, namens de gezamenlijke Flevolandse akkerbouwers, die verenigd zijn in Flevofood. „Veel basiskennis ontbreekt tegenwoordig bij de consument. Wij willen de seizoensgroente promoten, die vaak van dichtbij komt. Waarom zou je een krop sla willen eten in de winter in plaats van zuurkool? Dat laatste is duurzamer en goedkoper.”