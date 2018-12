Van der Steur krijgt roe om bemoeienis

Van der Steur had van andere hooggeplaatste liberalen nooit mogen schrijven dat het feest ’met de tijd mee’ moet gaan, het kabinet wil namelijk geen standpunt innemen over het uiterlijk van de kindervriend.

In antwoorden op Kamervragen over arrestaties van anti-pietendemonstranten was Van der Steur erg negatief over het klassieke uiterlijk van de kindervriend. „De regering erkent dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen”, schreef de minister. In zijn brief hint hij er duidelijk op dat het kabinet verandering wil: „Het Sinterklaasfeest moet een feest voor alle kinderen zijn en daarom is het kabinet er voorstander van dat het feest met de tijd meegaat.”

Nadat dit online in de media kwam, brak er op ministeries paniek uit. Van der Steur had zijn PvdA-collega’s Asscher (Integratie) en Plasterk (Binnenlandse Zaken) wel mee laten kijken naar de antwoorden, maar niet premier Rutte. En die was helemaal niet blij, weten ingewijden. De minister-president wil geen bemoeienis en standpunt van de overheid over het uiterlijk van de kindervriend. Zijn ministerie stond er daarom op dat Van der Steur een nieuwe verklaring uit zou doen.

Die kwam er en daarin werd pijnlijk duidelijk dat Van der Steur weer eens op de vingers is getikt. „Het kabinet vindt dat de manier waarop het Sinterklaasfeest wordt gevierd aan de maatschappij is”, staat daarin. Bij het departement van Veiligheid en Justitie wordt erkend dat de eerste brief onhandig geformuleerd was.

De premier probeerde de schade gisteren zelf ook te herstellen en zei liefhebber te zijn van Zwarte Piet. VVD-fractievoorzitter Zijlstra: „De premier heeft het uitstekend verwoord. De VVD neemt afstand van de lijn die Van der Steur in de brief heeft geschetst.”