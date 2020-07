Cel en tbs voor fatale steekpartij metrostation

Op 9 september checkten het slachtoffer en de destijds 20-jarige verdachte Guillian van H. bijna tegelijkertijd in bij hetzelfde toegangspoortje. Ze liepen vervolgens vlak na elkaar door het poortje, waarbij er een conflict ontstond tussen de twee. De verdachte pakte hierbij een mes en stak de ander in de borst, waarna hij wegliep en de gewonde achterliet. Omstanders verleenden het slachtoffer nog eerste hulp, maar tevergeefs.

De verdachte heeft bekend. Volgens de rechtbank was er geen sprake van zelfverdediging, zoals de verdediging beweert. De dader moet de nabestaanden verder schadevergoedingen betalen. Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel geëist. „Door jou is mijn hart nooit meer heel”, zeiden nabestaanden eerder in hartverscheurende verklaringen.