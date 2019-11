Leden No Surrender gepakt voor roof bestelbussen

Bij de politie staan de verdachten bekend als leden van de verboden motorclub. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vijf locaties in Noordwolde, Vledder en een bedrijfspand in Steenwijk worden door de politie doorzocht. In Steenwijk wordt de handelsvoorraad van een autobedrijf in beslag genomen.

De mannen worden ervan verdacht dat ze op bestelling bedrijfswagens lieten stelen om ze vervolgens uit elkaar te halen en te verhandelen. De politie kan minimaal 50 gestolen busjes naar de verdachten traceren. De gedupeerden leden een schade van 430.000 euro. Dat wordt verhaald op de verdachten. De gestolen voertuigen bleken afkomstig uit de omgeving Amsterdam en Arnhem.