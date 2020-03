Buitenlandse werknemers in dubio door corona: blijven of vertrekken?

De Canadese Abigail Kube zou niets liever willen dan teruggaan naar haar thuisland, maar ze wil haar Zwitserse verloofde niet achterlaten in Nederland. Ⓒ Jos Schuurman

Amsterdam - De vele werknemers en studenten die tijdelijk in Nederland verblijven, zitten in een ware spagaat. Blijven ze, nu de coronacrisis in Nederland steeds harder toeslaat, in ons land, of kunnen ze beter zo snel mogelijk vertrekken? De meningen lopen uiteen, maar de spanning is overal voelbaar.