Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders vluchten voor bosbranden: ’Het is verschrikkelijk’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Diane Koornstra vanuit Mesudiye: „We begrepen direct dat we het huis moesten verlaten. We zijn in de auto gestapt en weggereden.” Ⓒ Diane Koornstra

AMSTERDAM - In meerdere delen van Europa die worden geteisterd door hitte en droogte zijn forse bosbranden ontstaan. Zo moesten in Portugal, Frankrijk en Turkije vakantiegangers vluchten of worden geëvacueerd. Verschillende Nederlanders in Turkije zagen met eigen ogen wat de vuurzeeën voor een verwoestende gevolgen hadden.