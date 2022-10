Duizenden mensen bij protest in Parijs tegen hoge prijzen

De linkse partijen proberen een protestbeweging op gang te krijgen tegen president Emmanuel Macron en diens aanpak van de stijgende kosten van levensonderhoud. In Frankrijk is behalve over de hoge inflatie ook onvrede over brandstoftekorten bij tankstations, die het gevolg zijn van stakingen bij olieraffinaderijen. Meerdere Franse vakbonden hebben dinsdag tot nationale stakingsdag uitgeroepen. Verwacht wordt dat onder meer de transportsector en het openbaar vervoer daar last van gaan krijgen.

Bij de mars in Parijs waren onder meer milieuactivisten en mensen in gele hesjes aanwezig, het symbool van de massale protesten tegen de overheid die in 2018 ontstonden. Heel veel mensen van verschillende politieke signatuur demonstreerden toen lange tijd vrijwel wekelijks tegen het beleid van Macron, in eerste instantie tegen de verhoging van de prijzen van benzine en diesel.

Volgens Franse media waren er zo'n 2000 politieagenten op de been. Er zou een aantal opstootjes zijn geweest, waarbij traangas werd ingezet. Ook zouden enkele winkelruiten zijn ingeslagen.