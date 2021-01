Kamermeerderheid achter latere avondklok: gaat in om 9 uur 's avonds

VVD, CDA, CU en SP steunen het voorstel in ieder geval. Daarmee is de bekritiseerde avondklok een feit. Zaterdagavond gaat de avondklok al in.

De vorige week nog tegenstribbelende coalitiepartij D66 opperde aan het begin van het debat in de Tweede Kamer een later begin van de avondklok, om half 10 of 10 uur ’s avonds, in plaats van de aanvankelijk geplande half 9. Demissionair premier Rutte stuurde aan op uiterlijk 9 uur.

Volgens Rutte ’kan de avondklok iets later worden ingesteld’, maar later dan 9 uur ’s avonds ziet de minister-president niet zitten. „De avondklok moet effectief zijn, dat is zo tussen 8 en 9 uur ’s avonds. Na 9 uur neemt het enorm af. Het zou in die bandbreedte kunnen.” De premier beroept zich daarbij op onderzoek van het Outbreak Management Team (OMT).

Rutte en coronaminister De Jonge maakten woensdagmiddag al bekend dat zij een avondklok willen invoeren, waarbij op een aantal uitzonderingen na niemand meer op straat mag zijn. De Tweede Kamer moest dat nog wel steunen, was de eis. De maatregel zal in ieder geval tot 9 februari van kracht zijn, al kon premier Rutte donderdag niet uitsluiten dat het langer nodig is.

