Amerikaanse douane ontdekt pistool verstopt in rauwe kip

Ⓒ TSA

Fort Lauderdale - De Amerikaanse douane in Fort Lauderdale is maandag gestuit op een reiziger die enkele aparte zaken meehad in zijn handbagage. De douane ontdekte namelijk een hele rauwe kip. Toen zij het stuk vlees verder onderzochten bleek de reiziger een pistool verstopt te hebben in de kip.