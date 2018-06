Meer last van vliegangst door crash?

Vliegtuigen staan bekend als het veiligste vervoermiddel ter wereld. Toch zijn er wereldwijd zo’n 500 miljoen mensen die last hebben van vliegangst. In Nederland zijn zo’n drie miljoen die grote moeite hebben om in een vliegtuig te stappen. Niet iedereen heeft dezelfde angst. Zo heeft de een hoogtevrees, en is de ander bang omdat er is geen controle is over wat er precies gebeurt in de cockpit.

Vrouwen banger voor een crash

Opmerkelijk is dat er tussen mannen en vrouwen die last hebben van vliegangst, ook onderscheid valt te maken qua angsten. Zo blijkt uit een onderzoek dat in 2004 werd gedaan door Psycholoog Lucas van Gerwen, dat vooral vrouwen bang zijn om neer te storten. Ook hebben ze vaker last van claustrofobie en zijn ze bang dat ze zichzelf niet onder controle kunnen houden en gaan gillen.

Mannen daarentegen zijn bang omdat ze geen controle hebben over het vliegtuig of omdat ze last hebben van hoogtevrees.

Overigens is vliegangst goed te behandelen en zijn er verschillende cursussen om er vanaf te komen.

Heb jij meer angst om in een vliegtuig te stappen als je geconfronteerd wordt met beelden van de recente vliegtuigcrash bij Schiphol? Praat met ons mee!