Leidse burgemeester sluit sportschool twee maanden voor niet naleven coronaregels

De sluiting leidde tot enige consternatie aan het eind van de Groenesteeg, bij het Lakenplein. De eigenares riep via Facebook de hulp van het publiek in omdat zij in nood zat en het gebouw door politie omsingeld was. Inderdaad waren meerdere patrouillewagens ter plaatse en was een slotenmaker nodig om de hevig ontdane vrouw uit het gebouw te krijgen, waarna zij door vrienden werd opgevangen.

’Ernstige en omvangrijke overtredingen van de coronamaatregelen’

Het pand van fitnesscentrum L.K.V. De Spartaan blijft gesloten tot en met woensdag 16 februari. Toezichthouders constateerden donderdag volgens de gemeente ’ernstige en omvangrijke overtredingen van de coronamaatregelen’. Ook zou de sportschool expliciet naar haar leden gecommuniceerd hebben welke openingstijden zij hanteerden in deze periode van de lockdown.

Het was de derde keer dat overtredingen zijn geconstateerd. In maart was De Spartaan open toen binnensportlocaties gesloten moesten zijn. De burgemeester legde toen een last onder dwangsom op om herhaling te voorkomen. Op 21 december ging de sportschool weer open tegen de regels in, waardoor die dwangsom betaald moet worden. Toen De Spartaan twee dagen later weer open bleek, besloot Lenferink de sportschool te sluiten.

De eigenaresse heeft aangegeven nog niet te willen reageren.