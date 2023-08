Ophef rond Porsche: Jezus-standbeeld weggewerkt uit promofilmpje

Het gaat om een standbeeld van Jezus Christus, de Cristo Rei, dat schijnbaar uit het filmpje is bewerkt. Enkel het voetstuk van het standbeeld is nog te zien. Waarom dit is gedaan, is niet bekend.

Woke

Op X, het voormalige Twitter, deelde een oplettende kijker de beelden. Onder het bericht zijn veel boze reacties van mensen te vinden. Het Duitse automerk wordt onder meer beschuldigd van ’woke’ zijn.

Porsche heeft het filmpje, ter promotie van de nieuwe 911 S/T, inmiddels op privé-status gezet.