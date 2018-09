Afscheidsborrel als aftrekpost

De borrel voor 250 man was volgens de rechtbank Haarlem 'bedoeld om naamsbekendheid te krijgen' en om bij de genodigden opdrachten binnen te halen. De oud-ambtenaar betaalde de rekening voor drank en eten eerst met de envelop vol bijdragen van de collega's en uit eigen portemonnee.

Maar kort daarop trok hij de borrel als zakelijke kosten op zijn winst af, om zo minder belasting te hoeven betalen, zo blijkt uit details in belastingvakblad Fiscaal up to Date.

Op het feest, georganiseerd door zijn afdeling, waren behalve collega's, rechters, wetenschappers, belastingadviseurs en medewerkers van het ministerie van Financiën aanwezig. Volgens de rechtbank was het duidelijk dat de borrel was bedoeld om zijn nieuwe bedrijfje te promoten in de top van de belastingwereld. De Fiscus betaalde zelf 500 euro mee. De dienst was echter faliekant tegen de aftrekpost van deze oud-collega. Inspecteurs hebben hem gevraagd de aftrekpost te schrappen.

De door de rechter anoniem gehouden ambtenaar, die als zelfstandige meteen 160.000 euro voor 600 uur werken kreeg, ging echter zover de uitgaven uit 2003 en de inspecteurs jarenlang tot aan de rechter te bestrijden.