Rechter over rellen na ADO-Excelsior: ’De hel brak los’

De rechter las voor uit het dossier dat is opgemaakt na de enorme rellen op 29 mei, die niet alleen plaatsvonden buiten het stadion, maar ook op het veld direct na de laatste penalty. „De sfeer was grimmig. Al tussendoor moest het spel worden stilgelegd. Maar na de laatste penalty brak de hel los, aldus de politie in het dossier”, zo hield de rechter vier verdachten voor die zich maandag moesten verantwoorden.

„In het vak van de supporters van Excelsior waren veel mensen met kinderen. Zij werden bekogeld en konden niet veilig weg. Agenten spraken van oorlogsgeweld dat ze zelden hadden meegemaakt”, aldus de politierechter voordat ze drie verdachten vijf maanden cel en een vierde verdachte zes maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, oplegde.

’Schokkend’

„In de zeventien jaar dat ik bij de ME werk, heb ik een dergelijke geweldsexplosie nog nooit meegemaakt”, aldus een van de agenten in een tekst bij de heftige beelden die in de zittingszaal werden getoond.

Ook twee in de zittingszaal aanwezige agenten vertelden over hun ervaringen. Een van hen is nog steeds niet werkzaam in zijn normale functie vanwege de schade die hij overhield aan de rellen, waarbij de politie met stenen, stalen voorwerpen en vuurwerk werd bekogeld. Een andere agent zei eveneens last te hebben gehad van de gebeurtenissen. „Dit was heel schokkend. Ik doe dit werk ook al jaren, maar dit was geweld van de buitencategorie.”

De komende week moet een flink aantal verdachten voor de politierechter verschijnen. Ze werden allen aangehouden na de rellen, deels omdat ze werden herkend op beelden die door de politie waren verspreid. Een van de maandagochtend in de rechtbank aanwezige mannen had zichzelf aangegeven. Een ander werd herkend door de wijkagent.

Spijt

De vier verdachten lieten weten enorm spijt te hebben en vooral ook zelf te schrikken van de beelden. „Ik herkende mezelf wel op de beelden en ben daarvan ook enorm geschrokken”, aldus B., een 23-jarige student uit Nootdorp.

Een andere verdachte, de 20-jarige B., die onder andere een stroopwafelkar omgooide en daarna ook geweld tegen de politie gebruikte, draaide zich om naar de in de zittingszaal aanwezige agenten. „Echt oprecht sorry. Ik schaam me diep.”

De verdachten hebben allemaal al stadionverboden gekregen.