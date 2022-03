Podcast met Wierd Duk 'Dreigt Balkanisering van Oekraïense slagveld?'

De bloedige oorlog in Oekraïne sleept zich voort. Onderhandelingen leverden geen resultaat op. Intussen voelt ook het westerse publiek de gevolgen van het conflict: hogere prijzen, een enorme vluchtelingenstroom. Oud-correspondent Wierd Duk vraagt zich af in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’ of het slagveld in Oekraïne niet het terrein wordt waar allerlei groepen met verschillende belangen elkaar gaan bevechten. ,,Ik vrees voor een situatie als op de Balkan, maar dan met een kernmacht - Rusland - als een van de partijen in het conflict.”