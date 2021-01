’Trump weigert rekeningen van advocaat Giuliani te betalen’

Premium Buitenland

Tweede impeachment van Trump zeer waarschijnlijk

President Trump wordt vandaag de eerste president in de geschiedenis van de VS die voor de tweede keer een afzettingsprocedure aan zijn broek krijgt. De kans dat hij zelf opstapt is nihil en de kans dat zijn vicepresident Mike Pence hem afzet via het 25e amendement is onwaarschijnlijker geworden nu ...