Fractievoorzitter Den Haan: ’Gesaboteerd en gepest binnen 50Plus’

De lijsttrekker schrijft de ’evaluatie’ op de verkiezingsperiode met haar woordvoerster en de campagneleider. Die evaluatie is in bezit van De Telegraaf.

De ruziepartij

Den Haan is kritisch over het bestuur, onder leiding van Jan Nagel. „50Plus is een politieke partij die zich na 11 jaar nog steeds in de pioniersfase bevindt en bekend staat als de ruziepartij. Bij het eerste gesprek heeft Den Haan aangegeven dat de partij nu moet gaan professionaliseren en dat de partij zich moet ontdoen van het label ruzie, roddel, lekken en ego’s. Het hoofdbestuur en met name de partijvoorzitter zijn echter onderdeel en debet aan deze - zeer ongezonde, ziekmakende- partijcultuur.”

Ze beweert zelfs dat Nagel compleet de macht grijpt binnen de partij. „Dit hoofdbestuur onthoudt de leden de mogelijkheid op een democratische keuze. 50Plus kan zo niet verder. Niet met een bestuur dat de eigen macht zo nadrukkelijk ten koste laat gaan van het partij- en algemeen belang.”

Eén zetel

Zaterdag neemt Nagel afscheid als voorzitter terwijl de partij nog altijd in zwaar weer zit. Van de vier zetels bleef er nog maar eentje over na de laatste verkiezingen. Vanuit het hoofdbestuur kwam onlangs de klacht dat Den Haan juist voor een ’onwerkbare situatie’ zou zorgen.