Gratis coronatesten voor huisdieren in hoofdstad Zuid-Korea

Niet alle Zuid-Koreanen kunnen hun huisdier laten testen. Alleen de zieke katten en honden van coronapatiënten komen in aanmerking. De baasjes krijgen volgens persbureau Yonhap het verzoek te zorgen dat hun viervoeters aan social distancing doen. Ze moeten minstens twee meter afstand houden van andere mensen en dieren.

De Zuid-Koreaanse regering kwam vorige week met richtlijnen voor het testen van huisdieren. Dat gebeurde nadat een kat in Jinju als eerste huisdier in Zuid-Korea positief had getest op het virus. Twee mensen in het huishouden van het dier waren ook besmet. Als eigenaren zelf te ziek worden om voor hun besmette kat of hond te zorgen, kan het dier worden overgebracht naar een speciale quarantainelocatie in Seoul.