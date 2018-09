Benne in beeld bij volleybalsters

De situatie rondom de vacature van de vrouwenbondscoach is complex. De meeste speelsters, met aanvoerster Manon Flier voorop, willen niets anders dan dat Avital Selinger en de volleybalbond elkaar weer in de armen sluiten. Selinger bracht de ploeg in de afgelopen jaren naar de wereldtop, maar de kwalificatie voor de Spelen van Peking werd op frustrerende wijze gemist. De bond bood hem desondanks contractverlening aan, maar beide partijen kwamen er niet uit. Dit onder meer omdat Selinger van de bond geen clubcoach meer mocht zijn en bovendien zijn eigen staf niet mocht samenstellen.

Inmiddels is Selinger als clubcoach bij DELA Martinus nog steeds bezig met het opleiden van jonge toptalenten. En de volleybalbond heeft mede uit bezuinigingsoverwegingen besloten pas per 1 mei een nieuwe bondscoach aan te stellen. De tijd begint dus te dringen en daarom is adviseur Alberda zijn inventarisatie aan het afronden. Hij heeft volgens bondsvoorzitter Hans Nieukerke gesproken met kandidaten uit Italië, Japan en China. Maar Alberda en Nieukerke bevestigen beiden dat ook Avital Selinger nog steeds kandidaat is. En er zijn zelfs mensen met verantwoordelijkheid in de volleybalwereld die zeker weten dat de Selinger weer terugkeert. "Ik vreet mijn schoenen op wanneer Avital het niet wordt", belooft een niet nader te noemen betrokkene die in nauw contact staat met de speelsters.

Lees meer in De Telegraaf.