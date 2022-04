Van Gennip roept bedrijven op loonsverhogingen te overwegen

Volgens de minister wordt de welvaart in Nederland in zijn geheel minder en moeten ook bedrijven bijspringen om de koopkracht, die de laatste tijd flink daalt, te stutten. Tot een gevreesde loon-prijsspiraal, waarbij de prijzen stijgen vanwege de hogere lonen, hoeft het volgens de minister niet te komen. Bedrijven kunnen de hogere lonen ten koste laten gaan van hun winst, in plaats van ze door te berekenen in hun prijzen, denkt Van Gennip.

Het blijft voor de minister wel bij een moreel appel: het kabinet wil nog niet dreigen met maatregelen, zoals premier en VVD-leider Mark Rutte enkele jaren eerder deed. Hij dreigde toen op een ’VVD-festival’ dat lastenverlichtingen voor bedrijven niet zouden doorgaan als zij de cao-salarissen niet zouden verhogen.

Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) deed woensdagavond in het programma Nieuwsuur een soortgelijke oproep. Volgens haar is het vooral een gesprek voor de sociale partners: „Wat voor ruimte zit er nog?” Volgens Schouten is het dempen van de negatieve koopkrachteffecten een „gedeelde verantwoordelijkheid” en moet „iedereen zijn rol spelen.”