Bom uit Tweede Wereldoorlog ontploft tijdens ontmanteling

Archiefbeeld. Ⓒ EPA

GREAT YARMOUTH - In het Britse plaatsje Great Yarmouth is vrijdag een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De explosie vond plaats tijdens het ontmantelen van de bom. De ontploffing in de oost-Engelse plaats was in de wijde omgeving te horen en voelen.