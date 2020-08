Hoe An en Eefje in de armen van het monster Dutroux liepen

An Marchal (17) en Eefje Lambreks (19) werden in de zomer van 1995 voor het laatst gezien in de Belgische badplaats Oostende. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Brussel - Het is 25 jaar geleden dat een hittegolf België verschroeide. Die zomer overleed Fabio Casartelli na een val in de Ronde van Frankrijk. Dat was toen het grootste nieuws. Tot 22 augustus, toen twee Belgische meisjes tijdens een vakantie aan zee verdwenen: An Marchal en Eefje Lambrecks. Het had net zo goed anders kunnen lopen.