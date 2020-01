’Finalist Holland’s got talent voor Belgische rechter om kinderporno’

Ⓒ ANP

DENDERMONDE - Een Nederlander, drie Belgen en een Brit staan vanaf deze week in België voor de rechter voor het maken en verspreiden van kinderporno. Volgens Het Laatste Nieuws is de Nederlander Lars de R., een gitarist die in 2009 finalist was in Holland’s got talent. Hij zou met de Belgische ’kinderpornoclub’ bestanden hebben uitgewisseld die hij in India maakte.