Woede om Ollongren die bevolking Caribisch Nederland maant korter te douchen: ’Wat een dedain’

De D66-bewindsvrouw stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat er ’nog veel winst te behalen is met het vergroten van draagvlak, kennis en ervaring omtrent energiebesparing in de woning onder de bevolking’.

Want ook in het Caribisch gebied moet het van Ollongren allemaal duurzamer. Dat scheelt volgens haar ook geld. „Omdat het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden in Caribisch Nederland hoger ligt dan in Europees Nederland, kunnen energiebesparingen de lokale huishoudens helpen om de energierekening te verlagen.”

Ollongren wappert met een onderzoek van Milieu Centraal om haar betoog kracht bij te zetten. „Uit het onderzoek kwamen drie besparingsmogelijkheden naar voren die voor ieder eiland relevant bleken en slechts een lage of geen financiële investering vereisen: zuinig aircogebruik, besparen met ledverlichting en het besparen van water en energie tijdens het douchen.”

Uit reacties op sociale media blijkt het voorstel niet bij iedereen goed te vallen. Zo klinkt regelmatig de vraag of de minister wel weet hoe warm het op de eilanden kan zijn. Ook wordt haar voorstel als koloniale bemoeienis afgedaan.

„Ik zou wel eens willen weten hoe vaak mw. Ollogren doucht als het dagelijks 30+ graden is en hoe ze slaapt bij een temperatuur van 28 graden snachts,” vraagt een bewoner van Bonaire zich af. „Ze hoeft ze in ieder geval geen zorgen te maken over een sociaal minimum waar ze amper/niet van rond komt.”

Een ander spreekt van ’dedain’ en ’hemeltergende domheid’.

Volgens de D66-bewindsvrouw worden flyers ingezet om de bevolking te wijzen op het belang van minder energiegebruik. „De flyers bevatten daarnaast ook tips over zuinig wassen en drogen en over het zuinig gebruik van een tweede koelkast of vriezer.”