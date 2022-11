Merkel kon Poetin niet beïnvloeden: ’Voor hem telt alleen macht’

Merkel vertrok vorig jaar na zestien jaar als bondskanselier van Duitsland. Gedurende haar leiderschap onderhield zij goede banden met het Kremlin. Dat kwam haar sinds de oorlog in Oekraïne op kritiek te staan, omdat Duitsland onder Merkel te afhankelijk zou zijn geworden van Russische energie en dan met name gas. Ook hield Merkel in 2008 de toetreding van Oekraïne tot de NAVO tegen om Rusland niet voor het hoofd te stoten.

’Voor Poetin telt alleen macht’

In de zomer van 2021 stelde Merkel nog een EU-top voor met Poetin. Die kwam er nooit, onder andere omdat een meerderheid van de EU-leiders deze niet steunde. In augustus van dat jaar bezocht de bondskanselier Moskou voor de laatste keer. „Het gevoel daar was heel duidelijk”, zegt Merkel er tegen Der Spiegel over: „Qua machtspolitiek ben je klaar. En voor Poetin telt alleen macht.”

Het was volgens Merkel tekenend dat Poetin bij die laatste ontmoeting zijn buitenlandminister Sergej Lavrov meenam, terwijl Poetin en Merkel elkaar daarvoor altijd een-op-een spraken.

Akkoord van Minsk

Merkel kwam in 2014 met de presidenten van Rusland, Frankrijk en Oekraïne tot een staakt-het-vuren in het oosten van Oekraïne. Dat vredesakkoord ging de geschiedenis in als het akkoord van Minsk. Tegen Der Spiegel zegt de oud-bondskanselier dat het akkoord Kiev in ieder geval de tijd heeft gegeven om zich beter te verdedigen tegen het Russische leger.

Merkel heeft zich verschillende keren in sterke bewoordingen uitgesproken tegen de Russische invasie van Oekraïne, die zij een flagrante schending van het internationaal recht en een „diepe breuk” met de naoorlogse Europese geschiedenis noemt.