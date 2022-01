Aangifte tegen Willem Engel uitgebreid na dreigen met ’tribunaal’

Engel laat zich regelmatig uit over tribunalen. Hij riep volgelingen op om ’bewijzen te verzamelen’ en ’dossiers aan te leggen’ tegen bewindslieden, politici, virologen en zelfs rechters. Hij noemde bijvoorbeeld Sigrid Kaag (’een bedenkelijk en laakbaar persoon’) en Hugo de Jonge (’misdaden te ernstig en te talrijk om amnestie te verlenen’) als mogelijke kandidaten voor berechting in een toekomstig tribunaal.

Livestream

„We zijn zelf ook bezig met de voorbereiding van een tribunaal”, zegt Engel tijdens een livestream van Viruswaarheid. „Het komt eraan. Dat zijn woorden die de overheid niet graag hoort, omdat ze heel goed doorhebben dat zoiets onvermijdelijk wordt op het moment dat hun verhaal in elkaar stort. En daar heeft het alle tekenen van.”

"Er zijn geen tribunalen in Nederland maar rechtbanken"

„Het gebruik van het woord tribunalen impliceert de omverwerping van het gezag”, zegt Dikkeboom. „Er zijn immers geen tribunalen in Nederland maar rechtbanken. De voortdurende, stelselmatige verwijzing naar tribunalen is dan ook opruiend en bedreigend van aard.”

’Verkapte doodsbedreigingen’

Hij krijgt steun in de rug door recente uitspraken van hoofdofficier van Justitie Michiel Zwinkels. Die betitelde het gebruik van de term tribunalen door complotdenkers als ’gevaarlijk’. „De achterliggende gedachte is, zeker op internetfora: voor een tribunaal kom je als landverrader en dat is geen waardevrij begrip en daar wordt de doodstraf geëist”, zei Zwinkels in de uitzending van EenVandaag op 6 januari. „Het zijn vaak verkapte doodsbedreigingen, zo zien wij dat ook. Daar vervolgen wij mensen voor en daar worden mensen ook voor veroordeeld door de rechter.”

"Het zijn vaak verkapte doodsbedreigingen"

Ook in de zaak van Max van den B., de man die woensdag werd veroordeeld tot een half jaar cel omdat hij met een fakkel voor het huis van Kaag stond, zei de officier van justitie dat het gebruik van het woord tribunaal niet neutraal is. „Spreken over tribunalen draagt bij aan polarisatie en een ondemocratisch gedachtegoed”, zei hij. Tegenstanders worden weggezet als vijanden tegen wie geweld mag worden gebruikt. Complotdenkers zoals Van den B. plaatsen zich daarmee buiten de democratische rechtsorde: ze zijn onderzoeker, aanklager en rechter tegelijk, meent de officier.

Willem Engel laat in reactie weten dat hij juist tegen de doodstraf is. „Een tribunaal is wel een logisch gevolg als het systeem op de schop gaat en dat is wat op dit moment aan het gebeuren. In Duitsland heeft die grote schoonmaak pas decennia na het einde van de oorlog plaatsgehad en dat is veel te laat. Maar hoe zo’n tribunaal eruit komt te zien, is niet aan mij. Gevangenisstraffen zijn onvermijdelijk, maar ik geloof niet in wraak. Ik zie de daders ook als slachtoffers.” Hij zegt dat hij op zijn beurt ook aangifte heeft gedaan tegen Dikkeboom.

Het OM heeft de 22.581 aangiftes in ontvangst genomen en besloten tot een vooronderzoek om te kijken of er sprake is van strafbare feiten. De uitbreiding van de aangifte neemt justitie daarin mee.