NL-Alert: rookoverlast door brand in Friesland

De brand is uitgebroken in een loods aan de Nitterweg. „Bij de brand zijn geen mensen of dieren betrokken”, aldus de brandweer. In de loods zat een kantoor en er lag ook stro. De loods is volgens de brandweer volledig in vlammen opgegaan. De brandweer probeert het woonhuis vrij te houden van het vuur.

