Gegevens Porscherijders gestolen

In de mail die naar klanten in gestuurd waarschuwt Pon Porsche Import voor e-mailspam of mogelijke pogingen tot phishing. Er wordt benadrukt dat er melding is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is verplicht op het moment dat er persoonlijke informatie wordt gestolen. De AP laat weten niet in te kunnen gaan op individuele gevallen en kan daarom niet bevestigen of de melding daadwerkelijk is gedaan. Pon Pon Luxury & Performance Cars laat weten dat ’de klanten die het betreft persoonlijk zijn geïnformeerd’. „Uit oogpunt van de klantrelatie doen we hier geen verdere uitspraken over.”

’Niet erg handig’

ICT-advocaat bij Lawfox Wouter Dammers laat weten dat het niet uitzonderlijk is dat gevoelige data op usb-sticks wordt bewaard. „Erg handig vind ik dat niet”, laat hij weten. „Een USB-stick is niet zo groot, je kan het makkelijk kwijtraken. En zeker als de informatie die erop staat onversleuteld is, is dat niet ideaal. Je mag van bedrijven die met persoonlijke informatie omgaan hopen dat ze een computer goede beveiliging meegeven en dat geldt ook voor USB-sticks. Zeker als het onversleuteld is, is dit niet handig.”

Pon Luxury & Performance Cars wil niet zeggen of die data versleuteld is. „Daar doen we verder geen mededelingen over”, laat de woordvoerder weten.

