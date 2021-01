Braziliaanse coronavariant voor het eerst in Nederland

Hoeveel mensen er precies besmet zijn geraakt met de variant, kon de woordvoerder niet zeggen. Dat moet nog blijken uit een bron- en contactonderzoek van de GGD West-Brabant.

De Braziliaanse besmetting werd opgemerkt bij de zogeheten Kiem-surveillance, waarbij wekelijks willekeurig monsters van virussen van een paar honderd positief geteste mensen worden bekeken. Het gaat niet om de P.1-variant die in het noorden van Brazilië rond de plaats Manaus veel coronabesmettingen veroorzaakt, maar om de P.2-variant die vooral in Rio de Janeiro circuleert. „Dat is een cruciaal verschil”, aldus de woordvoerder. De P.1-variant heeft namelijk drie „zorgwekkende mutaties”, de P.2-variant één.

De virusvarianten uit Brazilië bevatten mutaties die het coronavirus mogelijk besmettelijker maken, net als de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten. Die laatste twee werden in december voor het eerst in Nederland vastgesteld.

De Britse variant veroorzaakt in Nederland inmiddels waarschijnlijk zo’n 20 procent van alle besmettingen en verdringt in hoog tempo het oorspronkelijke virus. De Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten zijn nog niet wijd verspreid en het RIVM spreekt van „geïsoleerde uitbraken.” Het RIVM meldde dinsdag bij de bekendmaking van de weekcijfers dat de Zuid-Afrikaanse variant veertien keer is vastgesteld in Nederland.

Pfizer en BioNTech lieten donderdag in een verklaring weten dat hun vaccin ook werkt tegen de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten. „Kleine verschillen” die zijn waargenomen tijdens onderzoek hebben waarschijnlijk niet tot gevolg dat het vaccin veel minder effectief is, meldden ze. De farmaceuten benadrukken dat ze in de gaten blijven houden hoe effectief het coronavaccin in de praktijk is. In totaal heeft Nederland al 69 miljoen doses coronavaccin besteld. Daarvan zijn 19,5 miljoen doses van het vaccin Comirnaty van Pfizer en BioNTech.