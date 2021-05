Duitse veiligheidsdienst vindt Pegida extremistisch

Volgens de regionale inlichtingendienst is inmiddels voldoende aangetoond dat de zogenoemde Patriottische Europeanen tegen de Islamisering van het Avondland zich in de loop der jaren tot een ongrondwettelijke beweging hebben ontwikkeld. Aangezien Pegida bekende rechtsextremisten regelmatig een openbaar platform biedt voor standpunten en ideologieën die indruisen tegen de grondwet, werkt de beweging als een „scharnier” tussen extremisten en niet-extremisten.

Rechts-extremistische ideeën dringen zo steeds dieper door tot in het hart van de samenleving. Dat vormt op den duur „een ernstige bedreiging voor onze vrije en democratische sociale orde”, waarschuwt de dienst. Alle personen en activiteiten van Pegida in Saksen worden vanaf nu in de gaten gehouden, behalve degenen die slechts deelnemen aan vreedzame betogingen. Eerder was Pegida in onder meer de deelstaat Beieren als extremistisch geclassificeerd.