Grimmige sfeer in De Goorn na straatfeest

Aanvankelijk was de sfeer vooral gemoedelijk en keek de politie slechts toe, om „de situatie beheersbaar te houden.” Kort voor 21.30 uur greep zij alsnog in en veegde zij de straat schoon. Het feestende publiek gooide met glas. De politie was met honden ter plaatse en gebruikte de wapenstok.

Dit weekeinde zou er in De Goorn een kermis zijn, maar deze kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. „Het is kermis, we laten ons dat feestje niet ontnemen”, zei een feestganger. „We weten dat het niet mag, maar nu even schijt aan corona.”