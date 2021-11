’Zo’n 400 privéjets van Jeff Bezos vliegen royals en ’groene’ ceo’s naar klimaattop’

Dat schrijft The Daily Mail. Honderden privéjets die behoren tot een van de bedrijven van Bezos, met aan boord onder anderen prins Albert van Monaco, tal van koninklijke families en tientallen ’groene’ ceo’s, zijn afgelopen dagen geland voor de COP26 klimaattop in Glasgow.

Het luchtverkeer was afgelopen zondag zelfs zo druk dat sommige vliegtuigen naar het nabijgelegen Prestwick moesten vliegen om de vliegtuigen te parkeren. Sommigen landden ook in Edinburgh, voordat ze vermoedelijk over land verder reisden.

Op zondag meldde The Daily Mail dat ten minste 52 privévliegtuigen in Glasgow waren geland en werd het totale aantal voor de conferentie gelande vluchten op 400 geschat. De privéjets stoten volgens Daily Mail naar verwachting in totaal 13.000 ton koolstofdioxide uit - wat gelijk staat aan de hoeveelheid die 1300 Nederlanders in een heel jaar verbruiken.

G20 in Rome

Veel van de passagiers van de privéjets, onder wie prins Charles, de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en premier Boris Johnson, kwamen van de G20 bijeenkomst in Rome. Ook prins Albert van Monaco koos ervoor om met een privéjet te komen.

Joe Biden landde maandag in Edinburgh, terwijl de Duitse Angela Merkel en de Franse Emmanuel Macron in Glasgow aankwamen. Volgens Daily Mail zal president Biden alleen al naar schatting een miljoen kilo koolstof genereren om de top te bereiken, dankzij een vloot van vier vliegtuigen, de Marine One helikopter en een enorme autocolonne waaronder The Beast en tal van SUV’s.

Honderden andere klimaattopbezoekers waren iets minder fortuinlijk toen afgelopen zondag een flinke storm de treinverbinding had platgelegd. Het lukte veel reizigers daarom niet om de klimaattop te bereiken en sommigen moesten zelfs op de vloer van het Euston station in Londen slapen.

De klimaatconferentie van Glasgow duurt van 31 oktober tot en met 12 november.