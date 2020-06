Moslimdocent roept op tot vrouwenbesnijdenis: 80 uur taakstraf

Een docent van de Haagse As-Soennah-moskee is veroordeeld voor het propageren van de vrouwenbesnijdenis. Hij had daar in een video afstand van moeten nemen, oordeelt de rechter. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Een islamitisch docent van de Haagse As-Soennah-moskee is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. In een webcollege op de site van de moskee had hij vrouwenbesnijdenis aanbevolen. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden bij wet en dus strafbaar. De straf is lager dan eerder werd geëist.