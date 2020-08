Laagste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen in ruim twee weken

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde donderdag van 120 naar 107. Op de intensive cares liggen 36 mensen met het coronavirus, twee minder dan op woensdag. Daardoor daalde het totaal aantal opgenomen coronapatiënten van 158 naar 143.

Op de intensive cares liggen ook 613 mensen met andere aandoeningen. Intensivisten behandelen in totaal 649 mensen. Dit aantal schommelt al sinds begin juni rond de 600. Ongeveer 500 ic-bedden worden momenteel niet gebruikt.

Positieve tests

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kreeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend 510 meldingen van positief geteste mensen. Dat is minder dan de 571 van woensdag, maar meer dan de 415 van dinsdag. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 3600 nieuwe gevallen gemeld.

De regio Amsterdam-Amstelland telde de meeste positieve tests: 97 mensen bleken er besmet te zijn geraakt. Het is de wel de derde dag op rij dat dit aantal onder de honderd blijft. Van de 97 positieve tests waren 90 in Amsterdam zelf. In de hoofdstad zijn in de afgelopen 24 uur twee inwoners in een ziekenhuis opgenomen.

De regio Rotterdam-Rijnmond registreerde 72 nieuwe gevallen. Daar blijft het aantal ontdekte besmettingen nu al bijna twee weken onder de honderd. Rotterdam zelf telde 60 nieuwe gevallen en drie ziekenhuisopnames.

Verder telde de regio Haaglanden 55 positieve tests en werd het virus ontdekt bij 49 mensen in de provincie Utrecht. In Midden- en West-Brabant zijn 28 positieve getallen toegevoegd en in Brabant-Zuidoost steeg het aantal besmettingen met 25.

Amsterdam en Rotterdam registreerden geen nieuwe sterfgevallen.