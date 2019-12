ANWB-directeur Frits van Bruggen Ⓒ ANP

Sinds augustus 2014 is hij hoofddirecteur van de ANWB. In al die jaren heeft Frits van Bruggen (60) het aantal files in ons land alleen maar zien stijgen. En het leed lijkt niet te stoppen. Tijd voor een aantal prangende vragen aan de baas van de grootste vereniging van ons land met inmiddels 4,7 miljoen leden.