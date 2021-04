Kind (3) gewond bij aanrijding in Waspik, twee keer door zelfde auto overreden

Het kind stak plotseling de straat over en is mogelijk over het hoofd gezien door de automobilist, aldus de politie. De oudere bestuurder van de auto schrok zo van de aanrijding dat hij bij het achteruitrijden nog een keer over het kind heen is gereden. Dat meldt Omroep Brabant.

Meerder kinderen hebben het ongeluk zien gebeuren. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.