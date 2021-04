Kind gewond bij aanrijding in Waspik, twee keer door zelfde auto overreden

Verhalen achter het nieuws

Anne werd door een lijnbus aangereden: Haar paniek was hartverscheurend

„Er is iets mis met Anne, en het is niet goed.” Met dat telefoontje wordt de wereld van haar ouders, Leonie en Wouter, stilgezet. Anne (12) is een halfuur eerder op de fiets vertrokken naar school. Maar onderweg wordt ze aangereden door een lijnbus. „Het is een wonder dat ze het ongeluk heeft overle...