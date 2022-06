Woede om bord voor kunstwerk: ’Je verwijst toch ook niet naar het toilet voor de Nachtwacht?’

De Opgerolde krant, een kunstwerk van Kunst & Vaarwerk uit 1981, is een ode aan de havenstad Rotterdam en een getuigenis uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, zo stelt het Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam. Maandag werd het gerestaureerde kunstwerk, een beschilderde pyloon onder de metrobaan bij Zuidplein, gepresenteerd tijdens de opening van het vernieuwde busstation van het Zuidplein. Alleen liet een van de initiatiefnemers achter de renovatie verstek gaan.

„Niet uit protest maar uit plaatsvervangende schaamte. Je zet toch ook geen verwijzingsbord richting de toiletten pal voor de Nachtwacht van Rembrandt of de Mona Lisa van Da Vinci?”, zo laat Joop van der Hor weten. Hij heeft zich samen met Hans Grootenhuijs hardgemaakt voor de opknapbeurt van het ’sterk verwaarloosde kunstwerk’. „De paal is als de welbekende feniks uit de as herrezen en staat er weer schitterend bij.” Alleen is er een probleem. „Het vrije zicht vanaf de zijde van theater Zuidplein ontbreekt. De gemeente heeft er een gigantisch informatiebord geplaatst en weigert dit, ook na herhaalde verzoeken, enkele meters te verplaatsen.”

Rotterdam stelt dat de huidige plek voor het bord de ’optimale plek is’ en dat die is bepaald in overleg met ’diverse experts’. Wel wordt na afronding van de vernieuwing van het busstation ’bezien of de inrichting ervan bijdraagt aan een optimale doorstroming en informatievoorziening aan de reizigers’.