Hoe ’vergeten’ Tommies alsnog worden geëerd met gedenksteen

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

John Kapteijn zette zich in voor een blijvend eerbetoon op de sterfplek van de twee gesneuvelde genisten. Het ontwerp is geïnspireerd op het internationale symbool van explosiegevaar: een uit elkaar spattende bom. Ⓒ foto’s APA

DE STEEG - Geen Duitse soldaat is er meer te bekennen in De Steeg als op 16 april 1945 alsnog twee Schotse genie-militairen sneuvelen in het Gelderse dorp. Deze tragedie gaat vanwege de bevrijdingseuforie aan de meeste inwoners voorbij. Maar dankzij een sterk geheugen van de één en de speurzin van een ander wordt zaterdag alsnog een monument onthuld.