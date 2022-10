Vreemde lucht in dierenkliniek Amsterdam, vogels en konijnen dood

Twee medewerkers klaagden over hoofdpijn en misselijkheid. Zij zijn onderzocht door ambulancepersoneel. De nog levende dieren in de kliniek zijn door medewerkers van de dierenambulance uit het pand gehaald.

Waar de vreemde lucht vandaan is gekomen en waardoor die werd veroorzaakt, is niet duidelijk. Volgens de woordvoerster heeft de brandweer overal metingen verricht en is er niets verdachts gevonden. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er sterk werd gedacht aan koolmonoxide (CO), maar dat metingen dat niet hebben aangetoond. De kliniek heeft de tip gekregen een CO-melder te installeren.