OPROEP: Niet welkom als homostel?

Den Haag - Makelaars blijken lesbische of homostellen regelmatig te adviseren een bepaalde buurt links te laten liggen omdat daar bijvoorbeeld niet zonder negatieve reacties hand in hand kan worden gelopen. Heeft u het wel eens meegemaakt dat u een huis niet heeft gekocht omdat u dat vanwege uw geaardheid afgeraden werd in een bepaalde wijk te gaan wonen? En wilt u uw verhaal doen? Mail dan u verhaal en telefoonnummer naar g.graveland@telegraaf.nl